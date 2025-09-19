Haberler

Elazığ'da Kontrolden Çıkan Otomobil Durağa Daldı: 6 Yaralı

Elazığ'da Kontrolden Çıkan Otomobil Durağa Daldı: 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ-Bingöl karayolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil durağa daldı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil durağa daldı. Kazada, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Gülüşkür Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AFB 860 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki durağa daldı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 1 Ekim'de yeni dönem başlıyor

Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 1 Ekim'de yeni dönem başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 'vergisiz döviz düzeni' iddialarını yalanladı

İnfial yaratan döviz iddiası! Maliye Bakanlığı'ndan jet açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.