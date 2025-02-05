Elazığ'da Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyere Çarptı: 4 Yaralı

Elazığ'da kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl yolu Gülüşkür Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.B. idaresindeki 23 BL 614 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ