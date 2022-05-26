Elazığ'da kontrolden çıkan hafif ticari araç eve çarptı - Haberler

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Elazığ'da kontrolden çıkan hafif ticari araç eve çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da kontrolden çıkan hafif ticari araç eve çarptı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, müstakil evin duvarına çarptı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, müstakil evin duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.

Kaza, Zafran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu müstakil evin duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbar vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger, Elazığ, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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