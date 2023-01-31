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Elazığ'da komşular arasında tüfekli kavga

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da komşular arasında tüfekli kavga

Elazığ'da aynı bina içerisinde oturan komşular arasında çıkan tüfekli kavgada şans eseri yaralanan olmadı.

Elazığ'da aynı bina içerisinde oturan komşular arasında çıkan tüfekli kavgada şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi Temizce Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı bina içerisindeki komşular arasında daha önce aralarında yaşanan husumetten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle gruplardaki bir kişi, evden aldığı tüfekle havaya ateş etti. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kavgaya karışan grupları ayırarak ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler

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