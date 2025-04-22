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Elazığ'da Klima Gürültüsü Nedenli Saldırı: Usta Öğretici Yaralandı

Elazığ'da Klima Gürültüsü Nedenli Saldırı: Usta Öğretici Yaralandı
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Elazığ'da bir bina sakini, klima motorundan gelen ses nedeniyle Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursa saldırarak usta öğreticiyi darp etti ve camları kırdı. Olayda silah da kullanıldı.

Elazığ'da iddiaya göre, klima motorundan ses geliyor diye bina sakini, yanındakilerle birlikte Halk Eğitim Merkezi kursuna saldırdı. Tartışma esnasında silah da çeken şahıslar, usta öğreticiyi darp ederek kursun camını kırdı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kaşgarlı Mahmut Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın altındaki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı seramik kursunda bulunan klimanın motor sesinden rahatsız olan bir bina sakini, beraberindekilerle birlikte aşağı indi. Usta öğretici M.U.İ. ile tartışmaya başlayan şahıslardan biri silah çekti. Kurs içerisindekilerin silaha engel olmasıyla şahıslar, M.U.İ.'yi darp ederek kapı camını kırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı usta öğretici, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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