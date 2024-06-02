Elazığ'da kızlar arasında çıkan kavga kameralara yansıdı
Elazığ'da merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde iki kız arasında çıkan kavga anı kameralara yansıdı. Kızlar saç baş birbirine girerken erkekler ise izlemeyi tercih etti.
Elazığ'da kızlar saç baş birbirine girdi, erkekler izledi...O anlar kamerada
ELAZIĞ - Elazığ'da kızlar sokak ortasında saç baş birbirine girdi. sırada bir erkek gurubu ise müdahale etmek yerine izlemeyi tercih etti. O anlar kameralara yansıdı.
Olay, merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 2 kız arasında kavga çıktı. 2 kız saç baş birbirine girerken arkadaşları ise ayırmaya çalıştı. Müdahale sonucunda kızlar ayrıldı.
O sırada bir erkek gurubu ise müdahale etmek yerine izlemeyi tercih etti. O anlar kameralara yansıdı.