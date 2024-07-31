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Elazığ'da Kız Öğrencilere Taciz İddiasıyla Tutuklanan Hentbol Antrenörüne İddianame Hazırlandı

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Elazığ'da bir spor kulübündeki 5 kız öğrencinin, hentbol antrenörü ve öğretmen İ.B. hakkında cinsel taciz iddiasıyla savcılığa şikayette bulunmasının ardından şahıs gözaltına alındı. İddianame, Elazığ 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Elazığ'da kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan hentbol antrenörüne yönelik iddianame hazırlanarak Elazığ 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Elazığ'da bir spor kulübündeki 5 kız öğrencinin, hentbol antrenörü ve öğretmen İ.B. hakkında cinsel taciz iddiasıyla savcılığa şikayette bulunmasının ardından şahıs gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan İ.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianame, Elazığ 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Şahsın, öğrencilere birlikte uyumayı teklif ettiği, öğrencilere yapmak istediği, iddianamede mağdurların ifadelerinde yer aldı. İddianamede, toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde tanık anlatımları, mağdur beyanları ve şüpheliye ait ses kayıtlarının birbiri ile uyumlu olduğu ve mağdur anlatımlarını doğruladığı, bu nedenle şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği, cinsel istismarda bulunduğuna dair yeterli şüpheyi oluşturacak delil elde edildiği gerekçesiyle İ.B.'nin cezalandırılması istendi.

Elazığ 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından ilk duruşma görüldü. Mahkeme sanık İ.B.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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