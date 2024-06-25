Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da kız arkadaşını öldüren şahıs intihar etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir şahıs, kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti. Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlattı.

Elazığ'da kız arkadaşını öldüren şahıs, daha sonra 7 katlı bir binadan atlayarak intihar etti.

Olay, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat B. ile kız arkadaşı Selen A. arasında sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Fırat B., yanında getirdiği silah ile kız arkadaşını vurarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Selen A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kız arkadaşını öldüren Fırat B. ise sabah saatlerine doğru, merkeze bağlı Vali Fahribey Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir binadan atlayarak intihar etti.

Polis ekipleri, olayla ilgili incelemelerine devam ediyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Elazığ 3.Sayfa Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title