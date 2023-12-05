Elazığ'da kış lastiği denetimleri devam ediyor

Elazığ'da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde kış lastiği denetimleri devam ediyor. Ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık itibariyle ülke genelinde başlamasıyla birlikte Elazığ Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de kış lastiği uygulaması denetimlerine başladı. Denetimlerde ekipler, tek tek lastikleri kontrol etti. Uygulamanın 1 Nisan 2024'e kadar devam edeceğini aktaran ekipler, sürücülere bilgilendirici broşürler dağıttı.

Elazığ'da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde kış lastiği denetimleri devam ediyor.

Ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık itibariyle ülke genelinde başlamasıyla birlikte Elazığ Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de kış lastiği uygulaması denetimlerine başladı. Denetimlerde ekipler, tek tek lastikleri kontrol etti. Uygulamanın 1 Nisan 2024'e kadar devam edeceğini aktaran ekipler, sürücülere bilgilendirici broşürler dağıttı.

Herkesin kurallara uyması gerektiğini belirten sürücülerden Faruk Tabar, "Bütün sürücüler kış lastiklerini taksın. Bütün sürücü arkadaşlarımız güvenli bir şekilde yolcularını gidecekleri yere kadar bırakmalarını dilerim. Ben kış lastiği uygulaması başlamadan 20 gün önce aracımın lastiklerini takmıştım" dedi.

Kendi aracının kış lastiklerinin takılı olduğunu aktaran Kemal Can Durmuş ise "Bence gerekli bir kontrol. Çünkü kış ayına girdik. Don olayı ve kar yağışları başladı. Lastik değişiminin tam zamanı. Ekiplerin kış lastiği uygulamasını doğru buluyorum. Bende yasak başlamadan lastiklerimi taktırmıştım" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ