Elazığ'da kış için toplanan odunlar yangında küle döndü
Elazığ'ın Yolüstü köyünde bir vatandaşın kış için topladığı odunlar bilinmeyen bir nedenle tutuştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, odunlar küle döndü.
Elazığ'da bir vatandaşın kış için topladığı odunlar, çıkan yangında küle döndü.
Olay, merkeze bağlı Yolüstü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaşın kış için topladığı odunlar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Köy sakinleri ve ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, odunlar ise küle döndü. - ELAZIĞ