Elazığ'da kış için toplanan odunlar yangında küle döndü

Elazığ'da bir vatandaşın kış için topladığı odunlar, çıkan yangında küle döndü.

Olay, merkeze bağlı Yolüstü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaşın kış için topladığı odunlar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Köy sakinleri ve ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, odunlar ise küle döndü. - ELAZIĞ