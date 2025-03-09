Elazığ'da Kırmızı Işık İhlali Kamerada
Elazığ'da bir motosiklet sürücüsünün kırmızı ışık ihlali başka bir aracın kamerasına yansıdı. Olay, Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi ve sürücünün bu davranışı tepki çekti.
Elazığ'da bir motosiklet sürücüsünün kırmızı ışık ihlali kameralara yansıdı.
Olay, merkez Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 RG 338 plakalı motosikletiyle ilerleyen sürücü, kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak devam etti. Sürücünün kırmızı ışık ihlali başka bir aracın kamerasına yansıdı. Hem kendi hem de başkasının canını tehlikeye atan sürücü tepki çekti. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa