Elazığ'da Kırmızı Işık İhlali Kamerada

Elazığ'da bir motosiklet sürücüsünün kırmızı ışık ihlali kameralara yansıdı.

Olay, merkez Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 RG 338 plakalı motosikletiyle ilerleyen sürücü, kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak devam etti. Sürücünün kırmızı ışık ihlali başka bir aracın kamerasına yansıdı. Hem kendi hem de başkasının canını tehlikeye atan sürücü tepki çekti. - ELAZIĞ