Elazığ'da Kırmızı Işık İhlali Can Sıkıyor
Elazığ'da bir sürücünün üst üste yaptığı kırmızı ışık ihlali bir aracın kamerasına yansıdı. O anlar, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan bu davranışa duyulan tepkileri artırdı.
Elazığ'da bir sürücüsün üst üste yaptığı kırmızı ışık ihlali başka bir aracın kamarasına yansıdı.
Elazığ'da bir sürücü, Cahit Dalokay Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda üs üstte kırmızı ışık ihlali yaptı. O anlar arkadaki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Hem kendi hem de başkasının canını tehlikeye atan sürücü tepki çekti - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa