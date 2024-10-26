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Elazığ'da Kıraathaneye Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Elazığ'da Kıraathaneye Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
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Elazığ'da bir kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da bir kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Olay, Rüstempaşa Mahallesi Adnan Orakçıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler, kaçan şüpheli veya şüpheleri yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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