Elazığ'da kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı

Elazığ'da kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda, 2 kişi yaralandı.

Olay, merkez Rızaiye Mahallesi 13001. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir şüpheli tarafından kıraathaneye pompalı tüfek ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda, kıraathane sahipleri E.K. ve Ü.A. yaralanırken şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Yaralılar, kendi imkanları ile hastaneye giderken olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ