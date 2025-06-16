Elazığ'da Kimliği Belirsiz Erkek Cesedi Bulundu

Elazığ'da Kimliği Belirsiz Erkek Cesedi Bulundu
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Elazığ'ın Gümüşkavak Mahallesi'nde bir ağaçta kimliği belirsiz bir erkeğin cesedi bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ceset otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Elazığ'da ağaca asılı halde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Olay, Gümüşkavak Mahallesi'nde bulunan ağaçlık bir alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden geçen vatandaşlar ağaca iple asılı halde bir şahıs gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cansız bedeni, ekiplerin ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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