Elazığ'da kimliği belirsiz 2 çocuğun pikaba asılarak tehlikeli yolculuğu

Elazığ'da kimliği belirsiz 2 çocuğun, seyir halinde bulunan pikabın arkasına asılarak gittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen 2 çocuk, seyir halinde devam eden pikabın arka kısmına asılarak gitmeye başladı. Çocuklardan biri bir süre sonra pikabın arkasından atlarken diğer çocuk bir süre daha seyir halindeki pikaba asılarak tehlikeli oyuna devam etti. Çocukların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ