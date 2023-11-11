Elazığ'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan İki Şahıs Yakalandı
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Elazığ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan T.Ç. ve Y.B. isimli şahıslar polis ekiplerince yakalandı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Elazığ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda, yağma suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşılan T.Ç. (21), hırsızlık suçundan 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşılan Y.B. (19) isimli şahıslar tespit edilerek yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ