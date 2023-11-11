Elazığ'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan İki Şahıs Yakalandı

Elazığ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda, yağma suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşılan T.Ç. (21), hırsızlık suçundan 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşılan Y.B. (19) isimli şahıslar tespit edilerek yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ