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Elazığ'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 90 Zanlı Yakalandı

Elazığ'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 90 Zanlı Yakalandı
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Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 90 kişi yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda 90 zanlı yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda, silahlı yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, hırsızlık, cinse taciz, çocuğun cinsel istismarı-kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçları olmak üzere birçok suçtan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 90 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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