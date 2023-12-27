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Elazığ'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 7 Kişi Yakalandı

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Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uygulamalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı. Uygulamalarda ayrıca ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen uygulamalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 3 şüphelinin yapılan üst ve araç aramasında 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 18 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Devam eden çalışmalarda silahla yağma suçundan 18 yıl 3 ay, yağma suçundan 15 yıl 4 ay, kasten adam öldürme suçundan 15 yıl, kasten yaralama ve hükümlü/tutuklunun kaçması suçlarından 10 yıl 2 ay, kasten yaralama suçundan 7 yıl 3 ay, yağma suçundan 4 yıl 6 ay, kasten yaralama suçundan 4 yıl olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şahıs ile görevli memura mukavemet ve mala zarar verme suçundan 4 şüpheli olmak üzere toplam 11 şahıs gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Elazığ Tutuklama Güvenlik Cezaevi Yakalama Ceza Gözaltı Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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