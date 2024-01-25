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Elazığ'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 5 Zanlı Yakalandı

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Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 zanlı yakalandı. Çalışmalar sonucunda tabanca, otomatik tüfek, kesici alet ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 zanlı yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Bu çerçevede dün yapılan çalışmalarda, 6 şüpheli şahsın yapılan üst ve araç aramasında; 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 24 adet fişek, 1 adet ruhsatsız otomatik tüfek, 2 adet kesici alet ve bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca devam eden çalışmalarda, 'Kasten Yaralama' suçundan 2 yıl, 'Basit Yaralama' suçundan 18 ay, 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan 1 yıl 8 ay, 'Hırsızlık' suçundan 12 yıl ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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