Elazığ'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 43 Zanlı Yakalandı
Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 43 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 43 zanlı tutuklandı.
Elazığ'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 43 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Çalışma kapsamında 11-25 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında çeşitli oranlarda hapis cezası bulunan 43 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.