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Elazığ'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 4 Şahıs Yakalandı

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Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı. Şahısların suçları arasında hırsızlık, uyuşturucu kullanmak ve kaçmak yer alıyor. Ayrıca, bir başka olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ve fişekler de ele geçirildi.

Elazığ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan 15 yıl, hırsızlık suçundan 13 yıl 3 ay, uyuşturucu madde kullanmak, kabul etmek, bulundurmak, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 11 yıl 9 ay, hırsızlık suçundan 10 yıl, kesinleşmiş hapis cezası olan toplam 4 şahıs tespit edilerek yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca devam eden çalışmalarda Ulukent Mahallesi Hüseynik mevkii Kahveler bölgesinde meydana gelen ateşli silah ile kasten yaralama olayının faillerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli şahıs olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 adet fişek ile birlikte yakalandı. Şahıslar hakkında adli işlemlere başlandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Elazığ Güvenlik Suç Operasyon Hukuk 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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