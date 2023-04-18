Elazığ'da 2 firari hükümlü yakalandı

Elazığ'da jandarma ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firariyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 ayrı suçtan hakkında 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ü. ile 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T'nin Harput Mahallesi'nde bir evde gizlendiğini tespit etti.

Söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler 2 hükümlüyü yakaladı.

B.Ü. ve B.T. adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.