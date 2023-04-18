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Elazığ'da 2 firari hükümlü yakalandı

Elazığ'da 2 firari hükümlü yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da jandarma ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firariyi yakaladı.

Elazığ'da jandarma ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firariyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 ayrı suçtan hakkında 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ü. ile 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T'nin Harput Mahallesi'nde bir evde gizlendiğini tespit etti.

Söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler 2 hükümlüyü yakaladı.

B.Ü. ve B.T. adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İsmail Şen - 3. Sayfa

Jandarma Elazığ 3. Sayfa Güncel Haberler

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