Elazığ'da 2 firari hükümlü yakalandı
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Elazığ'da jandarma ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firariyi yakaladı.
Elazığ'da jandarma ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firariyi yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 ayrı suçtan hakkında 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ü. ile 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T'nin Harput Mahallesi'nde bir evde gizlendiğini tespit etti.
Söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler 2 hükümlüyü yakaladı.
B.Ü. ve B.T. adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / İsmail Şen - 3. Sayfa