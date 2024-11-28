Üye Girişi
Haberler
Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Piyasaları sarsan sahte dolar iddiası için harekete geçildi

 Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi

Rejim karşıtı grup 32 bölgeyi ele geçirdi, 10 bin sivil evlerini terk etti

 Muhtarın yerine kayyum atandı

Muhtarın yerine kayyum atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerinin hedefinde Cübbeli mi var?

O sözler Cübbeli'ye mi?

Elazığ'da kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Elazığ'da kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da yakınlarının haber alamadığı 55 yaşındaki şahıs, evinde ölü bulundu.

Elazığ'da yakınlarının haber alamadığı 55 yaşındaki şahıs, evinde ölü bulundu.

Olay, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Şehit M. Mehmet Ocakoğlu Sokak'ta bulunan müstakil tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah telefonunu aramasına rağmen tek yaşayan Ahmet Köçer'den (55) haber alamayan kız kardeşi, evine gitti. İçeri giren kardeşi, Köçer'i yerde hareketsiz şekilde buldu. Haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Köçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölüm üzerine cumhuriyet savcısı ve Asayiş Şube Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Köçer'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinden sonra netleşeceği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Fenomenlere zorunlu eğitim başladı
img

Savcı Yavuz Engin'in 'Yenidoğan' çetesinin avukatına yanıtı bomba
img

Piyasaları sarsan sahte dolar iddiası için harekete geçildi

Son Dakika Haberleri

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? Meteoroloji'den İstanbul kar yağışı uyarısı! Suriye Milli Ordusu kimdir? DEPREM NEREDE OLDU? 28 Kasım son deprem raporları! MARAŞ'TA DEPREM! Maraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 28 Kasım Maraş'ta nerede deprem oldu? Seda Bakan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seda Bakan hangi dizi ve filmlerde oynadı? Sosyal medyaya yaş sınırı mı geliyor? Instagram, TikTok, Facebook, YouTube yaş sınırı ne olacak? Az önce deprem mi oldu? 28 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Didem Kınalı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Didem Kınalı kaç yaşında, nereli? Didem Kınalı biyografisi! Gültekin Uysal kimdir? Halk Tv konuğu Gültekin Uysal kaç yaşında, nereli? Gültekin Uysal biyografisi! Masterchef 28 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? A101 28 KASIM 2024 KATALOĞU 28 Kasım A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.