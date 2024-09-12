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Elazığ'da kedi ile yılanın kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı

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Elazığ'ın Çalıca köyünde bir vatandaşın balkonunda kedi ile yılanın kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ'da kedi ile yılanın kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Çalıca köyü Ağılcık mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin balkonuna çıkan vatandaş, kedi ile yılanın kavga ettiğini fark etti. Bir süre kavgayı izleyen vatandaş daha sonra o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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