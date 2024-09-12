Elazığ'da kedi ile yılanın kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Çalıca köyü Ağılcık mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin balkonuna çıkan vatandaş, kedi ile yılanın kavga ettiğini fark etti. Bir süre kavgayı izleyen vatandaş daha sonra o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. - ELAZIĞ