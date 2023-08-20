Elazığ'da kazalara karşı önlem, römorklara reflektör takıldı

Elazığ'da hasat mevsiminin devam etmesiyle birlikte polis ekipleri, traktör römorklarına reflektör takarak uyarılarda bulundu.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bir çok ilde olduğu gibi bağ ve bahçelerde hasat zamanının devam etmesiyle birlikte trafik kazalarına karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı. Olası bir kazanın önüne geçmek için özellikle hasatta kullanılan traktörlerin römorklarına reflektör takılması için çalışma yaptı. Kent genelinde kontrol noktaları ile hasat yapılan bölgelerde traktörleri denetleyen ekipler, römorklara karanlıkta görünmelerini sağlayacak reflektörler taktı. - ELAZIĞ