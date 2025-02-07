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Elazığ'da Kaza: Hafif Ticari Araç Şarampole Uçtu, 1 Ölü

Elazığ'da Kaza: Hafif Ticari Araç Şarampole Uçtu, 1 Ölü
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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Elazığ Malatya yolu Yalındamlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Kaya idaresindeki 44 FV 347 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü Murat Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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