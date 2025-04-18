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Elazığ'da Kayıp Şahıs 41 Saat Sonra Bulundu

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Elazığ'da kaybolan 65 yaşındaki Suat Dal, jandarma ekiplerince 41 saat sonra çalılıklar arasında bulundu. Dal, hayatta kalmak için bir parça ekmek ile hayata tutunmuş.

Elazığ'daki kayıp şahıs jandarma ekiplerince bulundu: 41 saat boyunca bir parça ekmekle hayata tutundu

ELAZIĞ - Elazığ'da kaybolan 65 yaşındaki Suat Dal, 41 saatin ardından çalılıklar arasında jandarma ekipleri tarafından bulundu. Bulduğu bir parça ekmek ile hayatta kaldığı öğrenilen Dal'ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün rahatsızlanarak Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan 65 yaşındaki Suat Dal akşam eve dönmeyince ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ardından hastane çevresi ve Sugözü Mahallesi bölgesine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, bölgeyi çembere alarak geniş çaplı çalışma başlattı. 78 kişilik ekip ile çalışmalar sürerken, 41 saatin ardından mutlu sona ulaşıldı. Suat Dal, jandarma ekipleri tarafından Sugözü Mahallesi kırsalında çalılıklar arasında bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu iyi görülen ve sadece bacağında ağrı olduğunu ifade eden Dal, Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Dal'ın kırsalda bulduğu bir parça ekmeği yiyerek hayata tutunduğu öğrenildi.

Suat Dal'ın 41 saat sonra bulunduğunu belirten Sugözü Mahalle Muhtarı Seda Gündoğan, "Gerçekten çok mutluyuz. Bugünden itibaren umudumuz kesilmişti ama sağlıklı bir şekilde bulduk. Çok iyi, konuşuyor ve kendisinde. Jandarma ekipleri başta olmak üzer AFAD ekipleri ve gönüllülere teşekkür ediyorum. Kendisiyle konuştuk, bir parça ekmek ile hayata tutunduğunu söylüyordu. Bundan sonrası için yetkililere de sesleniyorum. Suat amcamız kimsesiz. Sadece bir ağabeyi var. Umarım bundan sonra Suat amcamıza sahip çıkarız" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ - 3.Sayfa
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