Elazığ'da Kayıp Otizmli Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Elazığ'da bir haftadır kayıp olan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen'in cansız bedenin bulunduğu alanda incelemelerde bulunan Vali Numan Hatipoğlu, "Olayla ilgili soruşturma savcılık tarafından devam edecek farklı bir konu var mı yok mu diye" ifadelerini kullandı.

Elazığ'da bir haftadır kayıp olarak aranan otizmli 11 yaşındaki Veysel Bilen'in cansız bedeni evinden 10 kilometre uzaklıkta atık su arıtma tesisi kanalizasyonda bulundu. Bilen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine giden ve incelemelerde bulunan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, açıklamalarda bulundu.

"Olayla ilgili soruşturma savcılık tarafından devam edecek"

Tüm değerlendirmeler göz önünde bulundurularak soruşturmanın süreceğini ifade eden Vali Hatipoğlu, " Bugün öğle saatlerinde bir çalışmada açıklamalarda bulunmuştuk ancak maalesef Veysel Bilen isimli çocuğumuzun cansız bedenine evinden 10 kilometre uzakta bir çayda bulunduk. Bu anlamda çok üzüntülüyüz. Yaklaşık 250 personelimiz, emniyetimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, gönüllülerimizle birlikte bölgeyi tarıyorduk. Tüm foseptiklere, çukurlara, su birikintilerine, olası ihtimal dahilinde olduğunu gördüğümüz tüm metruk yapılara, inşa halindeki yerlere baktık. 55 kilometre karenin üzerinde bir alanı gece gündüz taradık. İHA'larımız bize destek verdi, dronlarla zaten sürekli olarak hem jandarmamız hem emniyetimiz gece gündüz çalıştılar. Kendilerine buradan özellikle PAK timimize ve özel harekata, jandarmamıza, AFAD ekiplerimize, SUALTA ekibimize teşekkür ediyoruz. Çok fedakarca çalıştılar. Ancak maalesef ilimize ve sevilenlerine cansız bedenini bulduğumuzu haber vermenin dışında yapabileceğimiz bir husus yoktu. Bu anlamda hem ilimize, ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah rahmet eylesin diliyorum. Olayla ilgili soruşturma savcılık tarafından devam edecek farklı bir konu var mı yok mu diye tüm değerlendirmelerimizle şu an itibariyle söyleyebileceğim bunlardan ibaret. Başımız sağ olsun diyorum" dedi. - ELAZIĞ