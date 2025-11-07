Elazığ'da Kayıp Otizmli Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Elazığ'da 11 yaşındaki kayıp otizmli çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Kaybolan çocuğun kayıp ihbarından sonra yolda yürüdüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen, öğlen saatlerinde kimsenin haberi olmadan evden çıktı. Ailesi ve mahalle sakinleri Bilen'i tüm aramalarına rağmen bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, PAK, UMKE, Su Altı Arama Kurtarma, Polis Özel Harekat ve jandarma ekibi sevk edildi. Daha önce de birkaç kez evden kaçtığı ve suyu sevdiği öğrenilen çocuğun bulunması için ekipler arama çalışması başlattı. İz takip köpeğinin de destek verdiği arama çalışmaları özellikle bölgedeki derede yoğunlaştırıldı. Dere içinde ve çevresindeki taramalarda bir ize rastlanılmazken, çalışmalar 228 personelle 35 kilometrelik alana yayıldı.

Öte yandan, kaybolan çocuğun kayıp ihbarından sonra Akçakiraz Beldesi Yeşilyurt Mahallesi Diyarbakır Bulvarı'nda yolda yürüdüğü anların görüntüsü bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin çocuğun kaybolduğu güne ait olduğu bildirildi. - ELAZIĞ