Elazığ'da Kayıp 11 Yaşındaki Veysel Bilen Toprağa Verildi

Güncelleme:
Elazığ'da kaybolduktan bir hafta sonra cansız bedeni bulunan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen, düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. Ailesi ve mahalle sakinleri gözyaşlarıyla veda etti.

Elazığ'da kaybolduktan bir hafta sonra cansız bedeni bulunan 11 yaşındaki Veysel Bilen, bugün toprağa verildi.

Elazığ'da bir haftadır kayıp olarak aranan otizmli 11 yaşındaki Veysel Bilen'in cansız bedeni dün evinden 10 kilometre uzaklıkta atık su arıtma tesisi kanalizasyonda bulundu. Bilen'in cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Küçük Veysel için Akçakiraz Belde Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Gözyaşları arasında kılınan cenaze namazının ardından Veysel Bilen dualarla defnedildi. - ELAZIĞ

500
