Elazığ'da Kayıp 11 Yaşındaki Otizmli Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Elazığ'da kayıp 11 yaşındaki otizmli çocuğu arama çalışmaları 3'üncü gününde 250 kişilik ekip ile devam ediyor.

Olay, önceki gün merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen öğlen saatlerinde kimsenin haberi olmadan evden çıktı. Ailesi ve mahalle sakinleri Bilen'i tüm aramalarına rağmen bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, PAK ve UMKE ekibi sevk edildi. Daha önce de birkaç kez evden kaçtığı ve suyu sevdiği öğrenilen çocuğun bulunması için ekipler arama çalışması başlattı. İz takip köpeğinin de destek verdiği arama çalışmaları özellikle bölgedeki derede yoğunlaştırıldı. Dere içinde ve çevresindeki taramalarda bir ize rastlanılmazken çalışmalar daha geniş bölgeye yayıldı. Birçok kurum ve çevre illerin desteği ile arama çalışmalarına katılan personel sayısı 250'ye çıkartıldı.

Arama çalışmaları 3'üncü gününde hem havadan hem de karadan sürüyor. - ELAZIĞ