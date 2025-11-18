Haberler

Elazığ'da Kaybolan Yaşlı Adam Yaralı Bulundu

Güncelleme:
Elazığ'ın Güneykent Mahallesi'nde kaybolan 75 yaşındaki alzheimer hastası Şevki Kurnaz, AFAD ekipleri tarafından yaralı halde bulundu. Olaydan sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay dün, Güneykent Mahalle'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki alzheimer hastası Şevki Kurnaz, sabah 04.00 sularında evden çıkarak geri dönmedi. Yaşlı adamı bulamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası harekete geçen ekipler, yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı. AFAD, UMKE, jandarma ve gönüllülerden oluşan 80 kişilik ekip çalışma başlattı.

Sürün çalışmalar çerçevesinde yaşlı adam aynı mahalle içerisinde yapımı devam eden Mobilyacılar Sitesi bölgesinde taşlık bir alan içerisinde AFAD ekipleri tarafından bulundu. Yaralı halde bulunan ve taşlık alandan çıkartılan yaşlı adam, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ

