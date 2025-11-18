Elazığ'da Kaybolan Yaşlı Adam İçin 80 Kişilik Ekip Seferber Oldu

Elazığ'da dün kaybolan yaşlı adamın bulunması için 80 kişilik ekip seferber oldu.

Olay, dün, Güneykent Mahalle'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki alzheimer hastası Şevki Kurnaz, sabah 04.00 sularında evden çıkarak geri dönmedi. Yaşlı adamı bulamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası harekete geçen ekipler, yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı. Afad, UMKE, jandarma ve gönüllülerden oluşan 80 kişilik ekiple şu ana kadar yapılan çalışmalarda herhangi bir ize rastlanmadı.

Afad Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, "Dün Şevki amcamız dün sabah 04.00 itibariyle evden çıkıyor. Eşi sonradan fark ediyor kendisinin gittiğini. Bize ihbar öğlen 12.00'da geldi. O saat itibariyle olay yerine gelerek incelemelere başladık. Dün burada arama ve kurtarma faaliyetleri devam etti. Termal dronla çalışma yaptık. Jandarma ekiplerinin arama kurtarma köpekleriyle çalışmalar yapıldı. Arazide arama ve kurtarma faaliyetleri devam edecek. Dün şehir merkezinde görüldü diye bir ihbar gelmişti. Onun üzerine yoğunlaştık. Jandarma ve polis ekiplerinde amcamızın fotoğrafları ve bilgileri mevcut. Kamera sistemi ile takip ediliyor. Sabah itibariyle de yeniden arama çalışmalarına başladık. Elazığ AFAD ve jandarma ekipleri olarak 80 kişilik bir ekibiz. İlerleyen saatlerde gönüllüler ve STK'lar da arama çalışmalarına katılacak" dedi. - ELAZIĞ