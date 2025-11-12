Haberler

Elazığ'da Kaybolan 11 Yaşındaki Veysel Bilen Toprağa Verildi

Elazığ'da bir hafta önce kaybolan otizmli 11 yaşındaki Veysel Bilen'in cansız bedeni bulundu. Cenaze töreninde aile ve mahalle sakinleri bir araya gelerek dualarla küçük Veysel'i toprağa verdi. Amca Mehmet Kaya, devletin ve ekiplerin çabalarından dolayı teşekkür etti.

Elazığ'da kaybolduktan bir hafta sonra cansız bedeni bulunan 11 yaşındaki Veysel Bilen, Akçakiraz beldesinde toprağa verildi. Amca Mehmet Kaya, devlet ve ekiplerin Veysel'i bulabilmek için elinden geleni yaptığını belirterek, "Bir şeyden şüphelenenler var. Hiç öyle bir şeyimiz de yoktur çok şükür" dedi.

Elazığ'da bir hafta önce kaybolan otizmli 11 yaşındaki Veysel Bilen'in cansız bedeni, dün evine 10 kilometre uzaklıktaki atık su arıtma tesisi kanalizasyonunda bulundu. Küçük Veysel'in cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Akçakiraz beldesi mezarlığında düzenlenen cenaze törenine küçük çocuğun ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Veysel Bilen dualarla toprağa verildi.

Cenaze namazının ardından açıklama yapan Veysel'in amcası Mehmet Kaya, "Devletimiz, basınımız ve arkadaşlarımız olsun, özel veya resmi kim olursa olsun Allahutaala herkesten razı olsun. Hepsi elinden geleni yaptı. Fazlasını da yaptılar. Bundan iyisi Allah'ın rahmetidir. Takdir böyleymiş, yapılacak bir şey yok. Söyleyecek başka bir şeyimiz yok. Yani bir şeyden şüphelenenler var. Hiç öyle bir şeyimiz de yoktur çok şükür. Ne bizim ne kimsenin bir şüphesi var. Allah'a yüz bin kere şükür ki kendi takdiriyle böyle oldu. Biz düne kadar umudumuzu koruduk. İlla bir yerden canlı çıkacak veya birisi bize bilgi verecek, bir haber verecek diye dört gözle bekliyorduk. Neticede bundan dolayı da gene Allah'a yüz bin kere şükür, çünkü insanın aklına, kalbine başka şeyler geliyor, kötü bir şey olmamış" şeklinde konuştu.

Öte yandan, yapılan ilk incelemelere göre Veysel Bilen'in vücudunda herhangi bir darp veya kesici alet izine rastlanmadığı öğrenildi. - ELAZIĞ

