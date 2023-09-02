Elazığ'da Kavgada Kızgın Yağ Saldırısı: 2 Yaralı

Elazığ'da daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi, kızgın yağ dökerek 2 kişiyi yaraladı. Olayda yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan, bıçakların çekildiği kavgada iddiaya göre bir kişi, kızgın yağ döktüğü 2 kişiyi yaraladı.

Olay, Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda, bıçaklar çekildi. Bir kişi dükkanından aldığı kızgın yağı, akraba olduğu öğrenilen iki kişinin üzerine döktü. Olayda, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ