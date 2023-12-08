Elazığ'da Kasım Ayında 277 Trafik Kazası: 2 Ölü, 111 Yaralı

Elazığ'da kasım ayında meydana gelen 277 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 111 kişi de yaralandı. Kazaların en sık görülen sebepleri ise araç hızını yol şartlarına uydurmamak, geçiş önceliğine uymamak ve alkollü araç kullanmak oldu.

Elazığ'da kasım ayında meydana gelen 277 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 111 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre, Elazığ'da kasım ayında 277 trafik kazası meydana geldi. İstatistiklere göre, kentte meydana gelen 277 kazada 111 kişi yaralanırken, 2 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 111'i yaralanmalı olurken, 166'sının ise maddi hasarlı olduğu bildirildi.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının; araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu aktarıldı. - ELAZIĞ