Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Kasım Ayında 277 Trafik Kazası: 2 Ölü, 111 Yaralı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Elazığ'da kasım ayında meydana gelen 277 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 111 kişi de yaralandı. Kazaların en sık görülen sebepleri ise araç hızını yol şartlarına uydurmamak, geçiş önceliğine uymamak ve alkollü araç kullanmak oldu.

Elazığ'da kasım ayında meydana gelen 277 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 111 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre, Elazığ'da kasım ayında 277 trafik kazası meydana geldi. İstatistiklere göre, kentte meydana gelen 277 kazada 111 kişi yaralanırken, 2 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 111'i yaralanmalı olurken, 166'sının ise maddi hasarlı olduğu bildirildi.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının; araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu aktarıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü Elazığ Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Cübbeli Ahmet Hocanın mesleği nedir, ne iş yapar? Mahmut Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? Benzine indirim var mı? Akaryakıta indirim gelecek mi? Mesut Yar hangi partiden aday? Mesut Yar Belediye Başkanı Aday Adayı mı oldu, hangi partiden aday oldu? Tevfik Göksu kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli? Tevfik Göksu biyografisi! VİZESİZ YUNAN ADALARI LİSTESİ | Hangi Yunan adaları vizesiz? Yunanistan kapıda vize ücreti ne kadar? Yunan adalarına nasıl gidilir? 7 günlük turist vizesi hangi tarihlerde geçerli? Yunanistan 10 ada vize muafiyeti ne zaman başlayacak? SARI KODLU İLLER 8 ARALIK 2023 | Sarı kod hangi illerde? Meteorolojinin uyardığı sarı ve turuncu kodlu 14 şehir hangileri? Yerli malı haftası ne zaman? Yerli malı haftası 2023 hangi tarihte, ayın kaçında? Filiz Taçbaş kimdir, kaç yaşında? Filiz Taçbaş hangi dizilerde oynadı? BURÇLAR DEĞİŞTİ Mİ 2023? Burç tarihleri niye, nasıl değişti? 2023 hangi ay hangi burç? Gizem Bağdaçiçek kimdir, kaç yaşında? Gizem Bağdaçiçek neden gözaltına alındı? 8 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 İSTANBUL? Bugün okullar tatil mi, var mı, yok mu? İstanbul'da bugün okullar da kar tatili var mı? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 8 Aralık : Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (8 Aralık) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2023: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title