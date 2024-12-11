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Elazığ'da Kasım Ayında 253 Trafik Kazası: 3 Ölüm, 169 Yaralı

Elazığ'da Kasım Ayında 253 Trafik Kazası: 3 Ölüm, 169 Yaralı
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Elazığ'da kasım ayında meydana gelen 253 trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 169 kişi yaralandı. Kazaların büyük çoğunluğu sürücü hatalarından kaynaklandı.

Elazığ'da kasım ayında meydana gelen 253 kazada 3 kişi hayatını kaybederken 169 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Elazığ'da kasım ayı içerisindeki kaza bilançosunu paylaştı. İstatistiklere göre, kentte meydana gelen 253 kazada 169 kişi yaralanırken, 3 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 110'u yaralanmalı olurken, bin 143'ü ise maddi hasarlı gerçekleşti.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur ikazında durmamak, taşıt giremez yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hız, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek." - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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