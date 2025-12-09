Haberler

Elazığ'da kasım ayında 270 kaza meydana geldi, 1 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da kasım ayında 270 kaza meydana geldi, 1 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da kasım ayında meydana gelen 270 trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 213 kişi yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, kazaların çoğunun sürücü hatalarından kaynaklandığını belirtti.

Elazığ'da kasım ayı trafik kaza bilançosu açıklandı. Bir ayda meydana gelen 270 kazada 1 kişi hayatını kaybederken 213 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Elazığ'da kasım ayı içerisindeki kaza bilançosunu paylaştı. İstatistiklere göre, kentte meydana gelen 270 kazada 213 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 135'i yaralanmalı olurken, 135'i ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise "Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek" olarak sıralandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Hükümet adliyedeki kilolarca altın vurgunu sonrası düğmeye bastı
Öğretmen, polis, doktor, vaiz! Memurlar için 2 zam senaryosu ortaya çıktı

Öğretmen, polis, vaiz! Memurlar için 2 farklı zam tablosu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Danla Bilic 5. kez bıçak altına yattı! Vücudundan çıkan dolgu maddesini yayınladı

5. kez bıçak altına yattı, vücudundan çıkanlar akıllara zarar
Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

Yeni virüs hastaneleri çaresiz bıraktı! Artık koridorlarda yatıyorlar
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
Adımını attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Adım attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü

İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım

İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'vatandaşlık maaşı' için tarih verdi

Vatandaşlık maaşı geliyor! Erdoğan'ın yardımcısı Meclis'te tarih verdi
title