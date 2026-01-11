Haberler

Elazığ'da kapalı 19 köy yolunda çalışmalar sürüyor

Elazığ'da kapalı 19 köy yolunda çalışmalar sürüyor
Güncelleme:
Elazığ'da İl Özel İdaresi ekipleri, 19 köy yolunda karla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. 90 araç ve 120 personel ile yürütülen çalışmalar sonucunda yüzlerce yol ulaşıma açıldı.

Elazığ'da karla mücadele kapsamında 19 köy yolunda çalışmalar sürüyor.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde sürdürülen karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. 90 araç ve 120 personel ile süren çalışmalarda yüzlerce yol ulaşıma açılırken 19 köy yolunda ise çalışmaların sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

