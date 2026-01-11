Elazığ'da kapalı 19 köy yolunda çalışmalar sürüyor
Elazığ'da İl Özel İdaresi ekipleri, 19 köy yolunda karla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. 90 araç ve 120 personel ile yürütülen çalışmalar sonucunda yüzlerce yol ulaşıma açıldı.
Elazığ'da karla mücadele kapsamında 19 köy yolunda çalışmalar sürüyor.
Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde sürdürülen karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. 90 araç ve 120 personel ile süren çalışmalarda yüzlerce yol ulaşıma açılırken 19 köy yolunda ise çalışmaların sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa