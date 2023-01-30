Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da karda kayıp düşen vatandaşlar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da karda kayıp düşen vatandaşlar kamerada

Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonrasında kar ve buz kaplı yollarda yürümeye çalışan vatandaşlar kayarak yere düştü.

Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonrasında kar ve buz kaplı yollarda yürümeye çalışan vatandaşlar kayarak yere düştü. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Geçtiğimiz gün Elazığ'ın birçok noktasında kar yağışı başlamıştı. İş yerlerinden çıkarak eve giden vatandaşlar, kar ve buz kaplı yollarda zor anlar yaşadı. Yolda ayağı kayan vatandaşlar yere düştü. Vatandaşların güçlükle yürüdüğü anlar ve yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title