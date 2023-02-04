Elazığ'da karda drift yapan pikap kameraya yansıdı

Elazığ'da kar yağışının ardından caddede bir kişi pikapla drift yaptı.

Elazığ'da kar yağışının ardından caddede bir kişi pikapla drift yaptı. Trafik magandasının tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir sürücü, park etmeden önce drift yaptı. Sürücünün drift yaptığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - ELAZIĞ