Elazığ'da karda kayan araçlar kameraya yansıdı

Elazığ'da kar yağışı sonrası kayganlaşan yollarda kayan araçlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı trafikte sürücülere zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Kentin farklı noktalarında bulunan rampa yollarda kayan araçlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yokuş aşağı giden bir araç son anda dururken bir başka araç çöp konteynerlerine çarparak durabildi. Başka görüntülerde ise, minibüs ve aracın buz tutan yollarda kayma anları görüntülendi. - ELAZIĞ