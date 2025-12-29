Haberler

Elazığ'da karda kayan araçlar kameraya yansıdı

Elazığ'da karda kayan araçlar kameraya yansıdı
Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonucu kayganlaşan yollarda birçok araç kayarak kazalara neden oldu. Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde sürücüler zor anlar yaşadı.

Elazığ'da kar yağışı sonrası kayganlaşan yollarda kayan araçlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı trafikte sürücülere zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Kentin farklı noktalarında bulunan rampa yollarda kayan araçlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yokuş aşağı giden bir araç son anda dururken bir başka araç çöp konteynerlerine çarparak durabildi. Başka görüntülerde ise, minibüs ve aracın buz tutan yollarda kayma anları görüntülendi. - ELAZIĞ

