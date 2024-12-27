Elazığ'da Kar Yağışı Sonrası Zincirleme Kaza
Elazığ'da aniden bastıran kar yağışı nedeniyle yaklaşık 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Neyse ki yaralanan olmadı ancak maddi hasar oluştu.
Elazığ'da kar yağışı sonrası kayan araçlar birbirine girdi. Yaklaşık 10 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
Elazığ'da kar yağışı bir anda bastırdı. Kent kısa sürede beyaza bürünürken, sürücüler ise hazırlıksız yakalandı. Abdullahpaşa Mahallesi'nde rampa aşağı inen araçlar bir anda kaymaya başladı. Yaklaşık 10 aracın karıştığı zincirleme kazada maddi hasarlar oluştu. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa