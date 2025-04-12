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Elazığ'da Kar Yağışı Sonrası Dondurucu Soğuk ve Zincirleme Trafik Kazaları

Elazığ'da Kar Yağışı Sonrası Dondurucu Soğuk ve Zincirleme Trafik Kazaları
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Elazığ'da gece etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde dondurucu soğuğa dönüştü. Buzlanma nedeniyle Çaydaçıra Kavşağı'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, toplamda 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Buzlanma nedeniyle Çaydaçıra Kavşağı alt geçitte 4 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşanırken, kent genelinde birçok kaza meydana geldi. Kazalarda 1'i hafif olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Gece boyunca devam eden yağış, sabah saatlerinde yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte birçok bölgede buzlanma meydana geldi. Çaydaçıra Kavşağı alt geçitte oluşan buzlanma nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Aynı saatlerde kentin farklı noktalarında da birçok maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 1'i hafif olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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