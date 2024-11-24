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Elazığ'da Kar Yağışı Başladı

Elazığ'da Kar Yağışı Başladı
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ'da başlayan kar yağışı için uyarıda bulundu. Gece boyunca sürecek olan kar yağışının, sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli yağışlarla birlikte devam edeceği tahmin ediliyor. Vatandaşlar sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteorolojini uyarı yaptığı Elazığ'da kar yağışı başladı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün yoğun kar yağışı uyarısı yaptığı Elazığ'da kar yağışı başladı. Tipi şeklinde görülen kar yağışının gece boyu süreceği kaydedildi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ise vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların sabah saatlerinde yüksek kesimlerde ve akşam saatlerinden sonra havanın soğumasıyla birlikte Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli çevreleri ile Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağış şeklinde olacağı (yer yer yoğun kar) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel ve su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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