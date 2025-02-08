Elazığ'da Kar Engeline Rağmen Hasta Vatandaşa Ulaşıldı

Elazığ'ın Maden ilçesinde hasta bir vatandaşın hastaneye ulaştırılması için ekipler seferber oldu. Kar nedeniyle kapanan köy yolu, Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılarak ambulansın geçişi sağlandı. Hastaya ulaşan sağlık ekipleri, gerekli müdahalenin ardından güvenli bir şekilde hastaneye sevk etti.

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Topaluşağı köyünde yaşayan bir vatandaşın rahatsızlanması üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri harekete geçti. Ancak köy yolunun kar nedeniyle kapalı olması sebebiyle ambulansın hastaya ulaşması mümkün olmadı. Durumun bildirilmesi üzerine Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yoğun çalışmalar sonucunda yol açılarak ambulansın hastaya ulaşması sağlandı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından hastayı güvenli bir şekilde hastaneye ulaştırdı.

Yetkililer, kış şartlarında vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. - ELAZIĞ