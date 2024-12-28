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Elazığ'da Kapanan 144 Köy Yolundan 126'sı Ulaşıma Açıldı

Elazığ'da Kapanan 144 Köy Yolundan 126'sı Ulaşıma Açıldı
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Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 144 köy yolundan 126'sı tekrar ulaşıma açılırken, 18 yol üzerinde çalışmalar devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürerek kırsal bölgelerde ulaşımı sağlıyor.

Elazığ'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 144 kapalı köy yolundan 126'sı ulaşıma açılırken 18'nde ise çalışmalar sürüyor.

Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak ve vatandaşların ulaşımını sağlamak için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar küreme araçları ve iş makineleriyle yapılan çalışmalar, özellikle kırsal bölgelerde zorlu kış şartlarına rağmen hızla devam ediyor. Yetkililer, vatandaşların güvenliği için yola çıkmadan önce hava ve yol durumunu kontrol etmelerini, zorunlu olmadıkça araçla seyahat etmemelerini tavsiye etti. Ayrıca acil durumlar için kriz merkezinin 7/24 hizmet verdiği belirtildi.

Ayrıca İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada ise, 126 köy yolunun açıldığı, sadece Karakoçan'da 9, Kovancılar'da 6 ve Palu'da 3 olmak üzere toplam 18 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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