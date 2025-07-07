Elazığ'da Kamyonun Lastiği Patladı: Kaza Anı Kamerada
Elazığ-Bingöl karayolunda seyir halindeyken lastiği patlayan kamyon kontrolden çıkarak tel örgülere çarptı. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
Elazığ'da seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan kamyon, yol kenarındaki tel örgülere çarparak durabildi. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Yolçatı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonun tekeri büyük bir gürültü ile patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yolun kenarındaki tel örgülere çarparak durdu. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa