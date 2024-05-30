Elazığ'da kamyonun duvara çarpması sonucu sürücü yaralandı

Elazığ'da kamyonun duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralandı.

Kaza, Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, duvara çarptı. Kazada, sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ